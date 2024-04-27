Пользователи iPhone жалуются на вылеты аккаунтов Apple ID

Пользователи гаджетов Apple жалуются на масштабный сбой, в результате которого со всех их устройств происходят внезапные вылеты Apple ID. Причем войти обратно даже при вводе правильного пароля невозможно, сообщает MacRumors.

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С проблемой столкнулись и журналисты из MacRumors, подтвердившие наличие сбоя. При этом на сайте Apple в разделе System Status работа Apple ID и других сервисов компании отображается как корректная.

По сообщениям пострадавших, проблемы с вылетом аккаунтов Apple ID с гаджетов компании начались в ночь на 27 апреля. Так, сразу на всех устройствах учетная запись вылетает, а при попытке войти система распознает пароль как неверный, даже если он был введен правильным. Из-за этого пользователи вынуждены сбрасывать пароль и придумывать новый и активировать его на всех гаджетах заново.

Причем некоторые пользователи после сброса пароля могут вновь столкнуться с этой проблемой. В таком случае они вынуждены повторить процесс восстановления.

С чем связан сбой, пока не ясно. Компания Apple никак не комментировала случившееся.