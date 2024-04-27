Раскрыта тайна «проклятия» фараона Тутанхамона

Ученый Росс Феллоуз разгадал тайну «проклятия Тутанхамона». Считается, что оно стало причиной смерти нескольких человек, участвовавших во вскрытии гробницы фараона в 1922 году.

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В древнеегипетских текстах говорится, что каждому, кто потревожит останки царственных особ, грозит смерть «от болезни, которую ни один врач не сможет диагностировать». Исследователь заявил, что причина заболевания не связана со сверхъестественными силами.

Согласно его выводам, люди пострадали от отравления природными радиационными элементами, содержащими уран, и токсичными веществами, которые намеренно поместили в гробницу. Даже спустя 3000 лет в захоронении Тутанхамона сохранялся высокий уровень радиации.

Воздействие радиоактивных веществ могло спровоцировать развитие некоторых видов рака. Например, лимфогранулеза, от которого скончался руководитель раскопок Говард Картер.

Ученые проанализировали древние тексты и пришли к выводу, что египтяне знали о природной радиации. Так, они описывали места, доступ в которые был запрещен из-за «злых духов».

Эксперты также обследовали археологические объекты с помощью счетчика Гейгера и выявили повышенный радиационный фон в руинах гробниц Древнего царства, в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре. В гробнице Осириса в Гизе обнаружили два «фонящих» базальтовых саркофага, сообщает Ancient Egyptologists.

«Современные исследования подтверждают очень высокий уровень радиации в древнеегипетских гробницах, превышающий принятые нормы безопасности примерно в 10 раз», – говорится в исследовании.

Другие ученые полагают, что рядом с гробницей Тутанхамона может находиться захоронение Нефертити. Тело скрыто в потайной комнате.