Опубликованы фото необычного Infinix GT 20 Pro со светящимся корпусом

Инсайдер Anvin опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) подробные характеристики готовящего к выходу Infinix GT 20 Pro и раскрыл дизайн смартфона.

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Так, новинка получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц. За производительность Infinix GT 20 Pro будет отвечать субфлагманский чип MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 256 ГБ.

Основная камера будет представлена сенсором с разрешением 108 Мп и двумя второстепенными датчиками по 2 Мп. На фронтальной панели устройства разместят селфи-камеру с разрешением 32 Мп.

Устройство также предложит подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики JBL, защиту от пыли и влаги по стандарту IP54 и схожий с предшественником дизайн со светящимися элементами. Аккумулятор емкостью 5000 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон будет работать под управлением Android 14 с фирменной оболочкой XOS 14. В продажу Infinix GT 20 Pro поступит 2 мая по цене от 1299 малайзийских ринггитов (около 25 тыс. руб.). Появится ли смартфон в России, не уточняется.