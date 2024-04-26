Honor представила напоминающий iPhone бюджетный смартфон

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor 200 Lite с вырезом в стиле последних iPhone и камерой на 108 Мп. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Honor 200 Lite оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и вырезом под фронтальную камеру, напоминающим Dynamic Island в iPhone 14 Pro и серии iPhone 15. В этом вырезе установлена 50-мегапиксельная селфи-камера.

Основная камера представлена сенсором с разрешением 108 Мп, который дополнен ультраширокоугольным модулем на 5 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп.

За производительность новинки отвечает чип MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Среди прочих особенностей Honor 20 Lite отмечается наличие сканера отпечатка пальцев в кнопке включения и предустановленная операционная система Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0.

В Европе Honor 200 Lite оценили в €330 (около 32,5 тыс. руб.). Появится ли эта модель в России, не уточняется.