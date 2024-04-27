Анонсирован бронированный смартфон Blackview BL9000 Pro с тепловизором

Компания Blackview анонсировала бронированный смартфон BL9000 Pro. Устройство работает на процессоре SoC MediaTek Dimensity 8020 и оснащено тепловизором, которое умеет распознавать диких животных по их излучению.

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Гаджет обладает 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 × 2460 пикселей, частотой обновления 120 Гц и крепким стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Также девайс предложит покупателям большой аккумулятор ёмкостью 8800 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

Ко всему прочему, Blackview BL9000 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Ещё смартфон защищён в соответствии с военным стандартом США MIL-STD-810H. Что касается камер, то как фронтальный, так и тыльный модули получили разрешение 50 МП.

Ожидается, что продажи Blackview BL9000 Pro стартуют 6 мая. Стоимость устройства составила 40 тысяч рублей.