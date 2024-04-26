Ученые назвали лучший способ строительства зданий на Луне

Китайские ученые пришли к выводу, что лучшим способом строительства зданий на Луне будет использование «реголитовых мешков» из лунного грунта. Об этом сообщает Phys.org.

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Миссии землян по исследованию Луны развиваются от разведки к освоению спутника, поэтому строительство зданий на Луне становится необходимостью.

Китайские ученые рассмотрели около двадцати методов для изготовления строительных материалов на основе реголита.

Реголит - остаточный пылеобразный грунт на поверхности Луны, образовавшийся в результате выветривания. Его можно сравнить с земным песком.

Исследователи из Университета Цинхуа провели всесторонний обзор, точную классификацию и количественную оценку методов затвердевания и формирования реголита (это необходимо, чтобы строительный материал выходил твердым и прочным). Ученые пришли к выводу, что одними из лучших являются методы изоляции.

В рамках этих методов используется ткань, которая удерживает и скрепляет частицы реголита. Результатом становится «реголитовый мешок», на 99 процентов состоящий из лунного грунта.

«Реголитовый мешок» экономически выгоден, требует меньшего количества материалов, оборудования и энергии, а также позволяет производить достаточно крупные строительные компоненты.

Для производства критически важных компонентов можно использовать методы спекания/плавления, предполагающие плавление реголита под воздействием высоких температур. Таким способом можно получить очень твердый материал, но потребуется температура более чем в тысячу градусов.