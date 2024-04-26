Вышла новая версия Ubuntu с долгосрочной поддержкой

После короткого периода бета-тестирования компания Canonical выпустила Ubuntu Linux 24.04 LTS. Новая версия под кодовым названием «Noble Numbat» обещает повышенную производительность, безопасность и продуктивность разработчиков.

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Ubuntu 24.04 LTS основана на ядре Linux 6.8, по умолчанию поставляется с новой версией среды рабочего стола GNOME 46. Переход на ядро ​​Linux 6.8 обеспечивает улучшенную поддержку процессоров Intel Meteor Lake (теперь они смогут достигать заявленных максимальных скоростей ускорения), улучшенную производительность Wi-Fi в системах с мобильными чипами AMD Ryzen 7000 и Ryzen 8000, а также другие исправления ошибок и улучшения производительности.

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Ubuntu 22.04 LTS также предлагает новые возможности шифрования, включая поддержку шифрования ZFS и «улучшенное руководство по настройке двойной загрузки, особенно в отношении BitLocker». В последней версии Ubuntu имеется ряд обновлений безопасности.

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Пользователи получили новый центр приложений на основе фреймворка Flutter. В нем можно оценивать качество приложений. По умолчанию в системе появится минимальное количество программ: браузер Mozilla Firefox, текстовый редактор, «Центр приложений Ubuntu» и ряд утилит. Есть возможность получить и больший пакет программ при установке. Также Ubuntu автоматически поддерживает изображения в формате HEIF/HEIC.

Переход на GNOME 46 в качестве среды рабочего стола по умолчанию приводит к серьезной переработке приложений файлового менеджера Nautilus, которая включает в себя переработанный пользовательский интерфейс и функцию глобального поиска.

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Ubuntu 24.04 LTS будет поддерживаться в течение как минимум 5 лет, но Canonical также предложит до 12 лет поддержки для клиентов Ubuntu Pro. Компания выпускает крупные обновления Ubuntu каждые 6 месяцев, но большинство из них поддерживаются только 9 месяцев. Релизы LTS выходят только раз в два года, что делает это самое большое обновление с момента выпуска Ubuntu 22.04 в апреле 2022 года.