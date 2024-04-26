Появились качественные рендеры нового Pixel 8a с «толстыми» рамками

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, также известный как evleaks, опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) качественные рендеры готовящегося к выходу бюджетного Pixel 8a во всех доступных цветах.

© evleaks/X

Благодаря этим изображениям можно увидеть широкие рамки по всему периметру экрана. При этом нижняя намного «толще» верхней, что сильно выделяет смартфон от Google на фоне даже более дешевых китайских устройств, которые предлагают большую полезную площадь экрана.

Также на рендерах показаны задняя и боковая стороны смартфона, что подтвердило использование в Pixel 8a металлической рамки. Все изображения продемонстрированы в четырех вариантах — для каждого цвета устройства Google: синий, зеленый, черный и белый.

© evleaks/X

© evleaks/X

По слухам, Google Pixel 8a предложит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ с пиковой яркостью в 1400 нит и частотой обновления 120 Гц. За производительность новинки будет отвечать флагманский чип Google Tensor G3.

Основная камера получит разрешение 64 Мп и вспомогательный ультраширокоугольный модуль на 13 Мп. Презентация Google Pixel 8a ожидается на конференции компании 14 мая.