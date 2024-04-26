Мощность новейшего чипа Snapdragon X Elite сравнили с Apple M3

Накануне Qualcomm официально представила линейку чипов Snapdragon X Elite.

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В Geekbench 6 появились результаты сравнительных бенчмарков новинки с аналогом от Apple. Тесты показывают, что новейший чип Qualcomm продолжает опережать Apple M3, но еще не дотягивает до топовых чипсетов компании.

Результаты говорят о том, что Snapdragon X Elite получил 2714 баллов в одноядерном тесте и 14078 – в многоядерном. По сравнению с Apple M3, новейший чип Qualcomm на 16% быстрее в многоядерной производительности, но на 12.5% медленнее в одноядерном режиме.

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Стоит учитывать, что Snapdragon X Elite имеет восемь производительных ядер, в то время как M3 – всего четыре.

Qualcomm активно сравнивает именно многоядерные показатели, так как здесь Snapdragon X Elite заведомо мощнее. Пока не проводилось бенчмарков с M3 Pro, но результат уже предсказуем.