Ученые нашли источник радиоактивного загрязнения тибетской «крыши мира»

Ученые из Института экологии Земли Китайской академии наук установили, что индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) загрязняют Южно-Тибетское нагорье радиоактивным изотопом йод-129. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

Тибетское нагорье, также известное как «третий полюс Земли» и «крыша мира», представляет собой отдаленный, изолированный и почти нетронутый человеком регион.

Специалисты тщательно изучили вариации йода-129 в биоиндикаторах — мхах и лишайниках на плато. Они обнаружили, что содержание изотопа оказалось значительно выше уровней в городах Китая, но в 20-40 раз ниже концентрации радионуклида вблизи индийских и европейских заводов по переработке ядерных материалов.