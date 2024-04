Ученые рассказали о последствиях потепления в Арктике

Исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук в США заявили, что потепление в Арктике уменьшает силу пылевых бурь в странах Азии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что потепление в районе Северного полюса приводит к дестабилизации реактивных воздушных течений и меняет траектории штормов. Это, в свою очередь, влияет на ветер в Азии — а именно на пылевые бури в Индии, на побережье Персидского залива и на большей части Ближнего Востока.

«Местное землепользование, быстрая урбанизация и индустриализация, безусловно, способствуют повышению уровня пыли в Западной и Южной Азии. Но мы пришли к выводу, что изменение циркуляции в атмосфере в связи с потеплением становится доминирующей силой в этом процессе», — рассказал профессор и ведущий автор исследования Майкл МакЭлрой.

При этом моделирование развития этой ситуации показало, что прекращение парниковых выбросов и общее охлаждение Земли приведет к обратному результату — пылевые бури в Азии могут стать значительно сильнее. Поэтому для решения проблемы пылевых бурь указанным странам посоветовали бороться с опустыниванием, а также восстанавливать леса.

