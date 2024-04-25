Россияне смогут увидеть МКС

Во время трансляции выхода российских космонавтов в открытый космос ведущий заявил, что в мае жители европейской части России смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

© NASA / Roscosmos

По словам ведущего трансляции, МКС будет видно по ночам с 4 мая. При этом станцию можно будет увидеть 2-3 раза за одну ночь — она будет двигаться с запада на восток по южному небосклону.

«Я еще напомню, что с 4 мая начинается вечерняя видимость Международной космической станции в европейской части России», — заявил он.

Ранее российские космонавты впервые в 2024 году вышли в открытый космос.