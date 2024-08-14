Тайная жизнь кошек: почему кошки мурчат и привередничают в еде

Кошки — удивительные животные, чье поведение порой окутано множеством заблуждений и суеверий. Журнал Scientific American ответил на самые частые вопросы о кошках: научные и не очень.

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Действительно ли кошки меньше приручены, чем собаки?

Кошки гораздо больше похожи на своих диких предков, чем собаки — на волков. Поэтому да, если формулировать вопрос таким образом, то собаки приручены больше. По мере того, как кошки адаптировались к жизни в человеческом обществе, они стали более общительными друг с другом и открытыми к компании людей. Однако нет никаких доказательств того, что они как-то значительно изменились за прошедшие пару тысяч лет.

Почему кошки мурчат?

При помощи мурлыканья кошки пытаются донести какое-то сообщение и привлечь к себе внимание. Например, котята мурчат, когда хотят кормиться от матери, а взрослые домашние кошки — когда хотят, чтобы их погладили. Вибрации, издаваемые мурлыканьем, оказывают успокаивающий эффект на людей. Но стоит помнить о том, что этот звук не всегда хороший знак: заболевшие кошки мурчат, чтобы попросить о помощи. Некоторые ученые даже утверждают, что вибрации могут помогать кошкам залечивать травмы.

Почему домашние кошки гораздо более «разговорчивые», чем дикие?

Домашние кошки довольно быстро понимают, что мяуканье и другие звуки — хороший способ привлечь внимание человека. Если хозяин кошки залипает в смартфон или не может отвлечься от работы, то характерное «мяу» наверняка заставит его обратить внимание на кота. Дикие кошки же тщательно следят друг за другом и всегда начеку, поэтому им не нужно заявлять о своем присутствии во всеуслышание.

Кошки воспринимают своих хозяев как друзей или как сородичей?

Когда кошки трутся об наши ноги, они показывают, что относятся к нам дружелюбно, но в то же время с уважением — человек выше кота в иерархии «стаи». Котята трутся об маму, кошки трутся об котов, маленькие коты — об больших. Иными словами, в отношениях есть небольшой дисбаланс авторитета.

Могут ли кошки ревновать?

Исследования показывают, что собаки могут ревновать — наверняка и кошки не исключение. Но для обоих видов ревность является мимолетной эмоцией, которая возникает, когда они не получают должного внимания. Кошки и собаки быстро забывают об этом моменте через некоторое время, т.к. их восприятие времени сильно ограничено.

Действительно ли цвет и рисунок шерсти соответствуют чертам характера кошек?

Хозяева кошек часто думают, что животные определенных расцветок обладают схожими чертами характера, но ученые не нашли тому подтверждений. Если взять пример колонии, то успешный самец может зачать помет котят, которые будут похожи на него по внешности и поведению из-за общих генов. Общие черты есть и у представителей определенных пород: т.н. ориентальные кошки проявляют активное поведение, тогда как экзотические более расслаблены. Гибриды диких и одомашненных пород обладают наиболее яркими характерами. Например, бенгальские коты любят приключения и спят в два раза меньше многих других пород.

Почему кошки приносят свою добычу хозяевам?

Кошки приносят убитых птиц и грызунов в безопасное место, где ничто не помешает их трапезе. Проблема в том, что, если безопасное место находится недалеко от кухни, кошка автоматически вспомнит, что кошачий корм гораздо вкуснее пойманной мыши, и тут же забудет о «трофее».

Почему кошки иногда залезают высоко, но боятся спускаться вниз?

Из-за особенностей своего строения кошачьи когти далеко не так эффективны при попытке спуститься с большой высоты. Неопытные или пугливые кошки могут забраться выше, чем следовало бы, но обычно они рано или поздно спускаются вниз своими силами. Рефлексы позволяют им безопасно спрыгивать даже с большой высоты.

Почему кошки так привередливы?

Пищевые нужды кошек гораздо более требовательны, чем диета собак, поэтому они тщательнее выбирают еду. Помимо этого, будучи охотниками-одиночками, предки кошек могли позволить себе трапезы в любое удобное время. Собаки же произошли от волков, которые охотятся стаями и стараются ухватить кусок добычи как можно скорее, пока ее не съели другие. Кошки также предпочитают прятать свои фекалии, чтобы не выдать собственное присутствие хищникам или добыче — именно поэтому они неохотно пользуются грязными лотками.