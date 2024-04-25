Ученые предупредили об экстремально жарком лете 2024 года

Климатологи из Калифорнийского университета в Беркли прогнозируют, что лето 2024 года в тропических регионах планеты будет экстремально жарким из-за влияния Эль-Ниньо. Об этом сообщает Phys.org.

© unsplash

Эль-Ниньо — климатическое явление, во время которого западные ветры на экваторе замедляются, теплые воды оттесняются на восток, а температура поверхности океанов повышается. Это приводит к повышению температуры воздуха в среднем на 0,2 градуса. Эль-Ниньо также сопровождается лесными пожарами, наводнениями и ураганами.

Ученые из Калифорнии провели статистический анализ взаимодействия Эль-Ниньо и повышения глобальной температуры. Они пришли к выводу, что приближающееся лето в тропиках имеет почти семь из десяти шансов побить рекорды температуры и влажности. Прогноз применим к Индии, большей часть Африки, Центральной и Южной Америки, Австралии, а также к американским штатам Флорида и Техас.

Ученые считают, что средняя максимальная «температура мокрого термометра» в тропических регионах в 2024 году составит 26,2 градуса. Речь идет о минимально возможной температуре, до которой может быть охлаждена вода за счет испарения. Вероятность преодоления существующих температурных рекордов оценивается в 68 процентов.

Температуры по всему миру почти каждый год устанавливают рекорды, но именно сочетание высокой температуры и высокой влажности представляет собой «двойной удар, который может оказаться смертельным», подчеркивает Phys.org.

Большинство здоровых людей способны переносить сухую жару, но влажная жара провоцирует гораздо больший стресс для организма. Чем выше влажность, тем меньше пота испаряется, что снижает охлаждающий эффект пота и затрудняет поддержание внутренней температуры тела в пределах нормы. Уильям Боос, один из авторов исследования, предупредил, что человек сталкивается со смертельной опасностью, если не может охладить свое тело до температуры в 37 градусов.

25 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температуры около 30 градусов тепла установилась во всех регионах Южного федерального округа. По его словам, на юге европейской России к концу апреля наступило лето.