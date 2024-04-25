Apple обвинили в использовании «незаконно добываемых» ископаемых

В Демократической Республике Конго считают, что американская корпорация Apple использует при производстве своих товаров полезные ископаемые, которые незаконно добываются в конголезских рудниках. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Agence France-Presse.

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Как отмечается, официальное досудебное уведомление было направлено властями нескольким филиалам компании во Франции. Кроме того, его адресовали материнской компании, говорится в публикации.

Подчеркивается, что речь идет о нарушении прав человека. По словам адвокатов, ископаемые вывозят из ДР Конго, в частности, в Руанду. Там их легализуют, уточняется в публикации.

Ранее вещательная компания NOS сообщила, что в Нидерландах организации по защите прав потребителей Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation подали в суд иск против Apple. Они обвинили американскую корпорацию в преднамеренном замедлении работы iPhone.