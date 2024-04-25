Новый iPad Air не получит улучшенный экран

Новый iPad Air с 13-дюймовым экраном получит классическую LCD-матрицу, а не mini-LED, как сообщалось раньше. Об этом пишет издание MacRumors, ссылаясь на информацию генерального директора и аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

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Янг был первым, кто сообщил, что 13-дюймовый iPad Air может получить mini-LED-матрицу. Предполагалось, что Apple будет использовать экраны, оставшиеся от производства 13-дюймовой модели iPad Pro текущего поколения.

Согласно новым данным Янга, Apple отказалась от этой идеи. Причиной стала дороговизна панелей. При использовании mini-LED-матриц компания не смогла сохранить прежнюю цену iPad Air.

Кроме того Янг утверждает, что в четвертом квартале 2024 года Apple выпустит еще один iPad, в котором как раз таки будет использоваться mini-LED экран. Инсайдер считает, что новый планшет станет либо премиальной версией iPad Air, либо бюджетным вариантом iPad Pro.

Технология mini-LED обладает рядом преимуществом перед LCD. Например, у mini-LED выше яркость при воспроизведении HDR-контента, более глубокий черный цвет и низкий уровень энергопотребления.

Анонс 13-дюймового iPad Air состоится 7 мая 2024 года.