Qualcomm представила процессор Snapdragon X Plus

Компания Qualcomm расширила ассортимент мобильных процессоров, представив новую серию Snapdragon X Plus, призванную составить конкуренцию чипам Apple M3 и Intel Core Ultra 7.

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Серия X Plus включает в себя модель X1P-64-100, оснащенную 10-ядерным процессором Oryon с тактовой частотой до 3.4 ГГц, графическим ускорителем Adreno, обеспечивающим до 3.8 терафлопс производительности.

Также новинка может похвастаться нейропроцессором Hexagon с вычислительной мощностью 45 TOPS, поддержкой памяти LPDDR5X-8448 объемом до 64 ГБ, камерой Spectra ISP, способной снимать фото с разрешением до 64 Мп или видео 4K HDR, а также модемом Snapdragon X65 5G.

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Qualcomm заявляет, что Snapdragon X Plus превосходит Apple M3 на 10% в многоядерной производительности по результатам тестов Geekbench 6.2.

Новые чипы станут основой для ноутбуков нового поколения, которые ожидаются в продаже уже в этом году.