Жители Земли увидят звездопад эта-Аквариды

Жители Земли в начале мая увидят звездопад эта-Аквариды (Майские Аквариды). Источником метеоров-вспышек выступит пылевой след, оставленный знаменитой кометой Галлея, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Звездопад наблюдается ежегодно с 19 апреля по 28 мая. В этом году метеорный поток достигнет пика активности в ночь на 6 мая. Радиант, которым называют область вылета метеоров-вспышек на небе, будет находиться восточнее и ниже звезды Альтаир.

"По прогнозам Международной метеорной организации, [в ночь пика] ожидается до 50 метеоров в час. Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час", - уточнили астрономы.

Ученые охарактеризовали поток как "красивый и богатый" на вспышки. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Земля проходит через него дважды в течение года: в апреле и октябре. Осенний поток назван Орионидами. Саму комету Галлея ученые наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет - в 2061 году.