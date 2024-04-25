Жители Земли увидят звездопад эта-Аквариды

В мае активизируется образованный кометой Галлея метеорный поток эта-Аквариды
Жители Земли в начале мая увидят звездопад эта-Аквариды (Майские Аквариды). Источником метеоров-вспышек выступит пылевой след, оставленный знаменитой кометой Галлея, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Звездопад наблюдается ежегодно с 19 апреля по 28 мая. В этом году метеорный поток достигнет пика активности в ночь на 6 мая. Радиант, которым называют область вылета метеоров-вспышек на небе, будет находиться восточнее и ниже звезды Альтаир.
"По прогнозам Международной метеорной организации, [в ночь пика] ожидается до 50 метеоров в час. Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час", - уточнили астрономы.
Ученые охарактеризовали поток как "красивый и богатый" на вспышки. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Земля проходит через него дважды в течение года: в апреле и октябре. Осенний поток назван Орионидами. Саму комету Галлея ученые наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет - в 2061 году.
"Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы. <…> Наблюдать их лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро и лучше всего виден из Южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь в течение нескольких часов до рассвета", - также пояснили ТАСС в пресс-службе планетария.