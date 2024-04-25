Названы 12 новшеств ожидаемого iPhone 16 Pro

На YouTube-канале Max Tech рассказали, какие обновления ждут пользователей в Apple iPhone 16 Pro.

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Новая материнская плата. Она выглядит совершенно иначе по сравнению с теми, что стоят на предыдущих версиях смартфонов. Это значит, что внутри iPhone 16 Pro тоже изменится. Возможно, частично это связано с тем, что его диагональ станет 6,9 дюйма, за счёт чего появится новая батарея.

Новая батарея. Она будет меньше по размеру, но при этом иметь большую ёмкость и срок службы. Также изменится её внешний вид.

Дизайн. Обычные iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут иметь одинаковый дополнительный вырез для новой кнопки, расположенной под кнопкой питания.

Новая кнопка. Она будет работать так же, как кнопка «Домой» у старых версий iPhone, или как трекпад.

Новые чипы. Ожидается, что они будут переработаны с нуля, давая больший прирост производительности.

Функции ИИ. Все они, скорее всего, будут доступны в самом устройстве, а не в «Облаке».

© Max Tech

Новый материал для OLED-дисплея. Он будет таким же, как у Samsung S24. Эти дисплеи яркие, но при этом потребляют значительно меньше энергии. Ожидается, что у iPhone 16 Pro экран станет ярче, у него будет меньше проблем с перегревом и сбросом яркости. Это должно также улучшить автономность.

Новая полированная титановая отделка. Вероятно, полировка позволит сэкономить компании Apple деньги.

Камеры. На снимках и видео у iPhone 16 Pro станет меньше бликов и двоения.

Чехлы. Компания Apple прекратила производство экологичных чехлов из FineWoven. Вместо них, как ожидается, мы получим вместе с iPhone 16 что-то вроде чехлов из веганской кожи.

Технология BRS. Благодаря ей рамки у iPhone 16 Pro станут ещё тоньше.

Кнопка действия. Все модели линейки iPhone 16 получат эту кнопку, однако большинству людей она, как показывает статистика, всё равно не нужна.