В южной области Марса заметили «пауков»

Аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) запечатлел характерные следы в южной полярной области Марса. Они известны как «пауки».

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Темные объекты образуются при смене сезонов, когда весенние лучи Солнца падают на отложения диоксида углерода, скопившиеся в течение темных зимних месяцев. При воздействии тепла лед из отложений превращается в газ, который постепенно накапливается и прорывается наружу сквозь толщу льда.

Газ, насыщенный темной пылью, вырывается через трещины во льду в виде гейзеров, а затем падает и оседает на поверхности. В результате образуются черные пятна диаметром от 45 м до 1 км. Этот же процесс создает характерные паукообразные узоры, «выгравированные» подо льдом.

В ходе нового исследования ученые заметили скопления «пауков» на окраине области, известной как Город Инков. Это линейная, почти геометрическая сеть горных хребтов, которая напоминает руины древнего поселения. Ее открыли в 1979 году благодаря зонду NASA «Маринер-9».

Ученые до сих пор не установили, как образовался Город Инков. Возможно, это песчаные дюны, которые со временем окаменели. По другой теории, эти структуры связаны с ледниками, сообщает European Space Agency.

Ранее на Марсе обнаружили гигантский вулкан. Он расположен в провинции Фарсида.