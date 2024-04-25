Под поверхностью пустыни Атакама нашли древнюю экосистему

Под почти непригодной для жизни поверхностью пустыни Атакама обнаружили скрытый «мир». Это многочисленные и разнообразные сообщества микробов.

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Пустыня Атакама на севере Чили считается одной из самых засушливых в мире. Осадки там выпадают в среднем раз в десять лет, поэтому NASA использует ее как имитацию марсианского ландшафта.

В пустыне обитают лишь отдельные виды животных и растений, но в почве встречаются разнообразные бактерии. Чтобы лучше понять разнообразие этих микроорганизмов, ученые обследовали участок в долине Юнгай.

Участники исследования провели раскопки отложений и грунта на глубину до 4 метров. Анализ ДНК помог установить, какие микробы там обитают.

Результаты указали на присутствие трех бактериальных групп: Actinobacteria, Firmicutes и Proteobacteria. Актинобактерии преобладали в верхних (от 2 до 5 см) и самых глубоких слоях (до 4,2 м). Фирмикуты встречались на глубине 30-40 см. Распределение протеобактерий оказалось относительно равномерным на разных глубинах.

Отложения на глубине 4,2 метров сформировались 3,8 млн лет назад. Ученые заключили, что сообщество актинобактерий могло заселить почву еще в те времена. Впоследствии их покрыли более молодые отложения, чей возраст оценивается в 19 тысяч лет.

«Это открытие может означать, что ранее неизвестная глубинная биосфера простирается на бесконечное расстояние под сверхзасушливыми почвами пустынь», – отметили авторы научной работы.

Ученые также предположили, что если микробы смогли выжить в экстремальном места на Земле, то, возможно, они могли бы существовать и на Марсе, сообщает PNAS Nexus.

Ранее ученые определили, что в пустыне Атакама нашли самое солнечное место на Земле. Плато Альтиплано получает столько же солнечных лучей, сколько Венера.