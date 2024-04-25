HMD выпустила серию смартфонов Pulse по цене от $149

HMD отказавшись от названия Nokia, которое она использовала для всех своих смартфонов, анонсировала новую серию смартфонов под собственным брендом – HMD Pulse. Все три модели представляют собой бюджетные устройства и попадают в ценовой диапазон от €100 до €200.

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Как утверждает производитель, линейка Pulse создана с учетом ремонтопригодности, а пользователи смогут приобрести комплекты для самостоятельного ремонта смартфонов в случае необходимости.

Новинки работают под управление Android 14. В будущем производитель гарантирует два обновления ОС и три года исправлений безопасности. Во всех трёх гаджетах имеется дактилоскопический сканер в кнопке питания.

HMD Pulse Pro

HMD Pulse Pro оснащён 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Производительность устройства обеспечивает процессор Unisoc T606 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения картами microSD. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 20 Вт.

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Устройство обладает двойной основной камерой:

главный датчик на 50 Мп;

датчик глубины на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 50 Мп.

HMD Pulse+

HMD Pulse+ использует тот же 6,65-дюймовый IPS-дисплей с частотой 90 Гц и разрешением 720p+, а также процессор Unisoc T606, что и старшая модель. Смартфон поставляется с 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка карт microSD ёмкостью до 256 ГБ. Аккумулятор 5000 мАч, мощность зарядки – 10 Вт. Смартфон имеет класс защиты IP52.

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HMD Pulse+ отличается от HMD Pulse Pro селфи-камерой на 8 Мп и уменьшенной мощностью зарядки на 10 Вт. Все остальные характеристики идентичны старшей модели.

HMD Pulse

HMD Pulse получил основную камеру на 13 Мп (с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой) и селфи-камеру на 8 Мп. Смартфон предлагается в версиях 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Остальные характеристики как у HMD Pulse+.

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Сроки выхода и цена

HMD Pulse и Pulse+ доступны на HMD.com начиная с сегодня, а модель HMD Pulse Pro появится в продаже в ближайшее время.

Цена: