«Лаборатория Касперского» выявила обманную схему с криптовалютой TON в Telegram

В Telegram появилась новая мошенническая схема, нацеленная в том числе на русскоговорящих пользователей, которым предлагают вложить средства в криптовалюту TON. Схема работает по принципу пирамиды, сообщили в "Лаборатории Касперского".

Для реализации схемы мошенники подготовили "инструкцию" для жертв - на русском и английском, в текстовом и видеоформате. Людям предлагается завести криптокошелек через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram, ввести его адрес в другой бот, купить минимум 5,5 TON и перевести средства на кошелек.

После этого предлагается активировать Telegram-бот для заработка, подключив платный тариф-ускоритель (стоимость - от 5 до 500 TON). Уже на этом этапе жертва рискует потерять более 500 TON, если выберет самый дорогой тариф.

Второй этап заключается в том, что пользователя уверяют создать закрытую группу в Telegram, пригласить туда знакомых и разместить презентацию сервиса, инструкцию по активации и ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram-бота. Мошенники просят лично звонить новой жертве, рассказывая о "преимуществах".