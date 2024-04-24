Представлен Oppo K12 на Snapdragon 7 Gen 3

Компания OPPO анонсировала свой новый смартфон из серии K. OPPO K12 имеет те же характеристики, что и OnePlus Nord CE 4, который был анонсирован в Индии в начале этого месяца.

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Особенности

OPPO K12 точная копия OnePlus Nord CE 4 как внешне, так и внутренне. В отличие от индийской версии, новинка получила получив швейцарский сертификат пятизвездочной устойчивости к падению SGS Gold Label. Также имеется поддержка NFC, которой нет у Nord CE 4. Все остальные спецификации у обоих гаджетов идентичны.

OPPO K12 оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Система охлаждения включает в себя сверхбольшой радиатор с жидкостным охлаждением площадью 4192 мм². Общая площадь рассеивания тепла равна 15277 мм². Для разблокировки используется дактилоскопический сканер, интегрированный под экран.

Кроме того, смартфон получил двойную основную камеру (50+8 Мп), селфи-камеру на 16 Мп (f/2.4) и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. Работает смартфон под управлением Android 14 с ColorOS 14. Размеры: 162,5×75,3×8,4 мм, вес – 186 грамм. Есть защита от пыли и брызг (IP54).

Сроки выхода и цена

OPPO K12 доступен для предзаказа. Продажи в Китае стартуют с 29 апреля. Цена: