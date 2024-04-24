$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

Японский лунный модуль SLIM пережил уже третью луннную ночь

Японский космический аппарат SLIM, который был переведен в спящий режим в кратере Сиори на Луне перед заходом солнца, неожиданно вновь заработал после третьей лунной ночи. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Японский лунный модуль SLIM пережил уже третью луннную ночь
© JAXA

По информации агентства, связь с аппаратом была восстановлена вечером 23 апреля, и SLIM передал изображение лунной поверхности.

Китай обнародовал состав нового экипажа тайконавтов

"SLIM продолжает функционировать даже после трех лунных ночей, что превзошло ожидания его проекта", - говорится в сообщении JAXA.

В январе японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне. В марте стало известно, что Япония намерена отправить двух своих астронавтов на Луну в рамках космической программы США Artemis, миссия должна состояться после 2028 года. США в рамках программы Artemis планируют высадить своих астронавтов на Луну в 2026 году. С 2028-м миссия должна стать регулярной и в ней могут принять участие два представителя Японии.

Наука и техника
Япония
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости