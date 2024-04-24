Microsoft продлевает лицензии россиянам после решения о блокировке

Американская корпорация Microsoft после своего решения заблокировать облачные продукты в России продолжает продлевать лицензии российским корпоративным клиентам, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на рынке.

Решение компании о блокировке при этом остается в силе. Вопрос в объеме блокировки, а лицензии продлеваются в отдельных каналах продаж. Действия Microsoft являются абсолютно ожидаемыми. Корпорация не хочет терять рынок и клиентскую базу, которую нарабатывала годами, и надеется в дальнейшем вернуться на российский рынок, считает собеседник агентства.

Блокировка облачных продуктов была запланирована на 20 марта, позже сообщалось, что корпорация перенесла ее на конец месяца. Однако даже по состоянию на 1 апреля блокировок не наблюдалось. В официальном, но не утвержденном списке программ к блокировке, были многие популярные бизнес-приложения и приложения для разработки.

Microsoft может блокировать доступ к программам для управления бизнес-процессами, корпоративного учета, автоматизации, бизнес-анализа, управления проектами и ИТ-средой, совместной работы, мониторинга сервисов, к приложениям для сотрудников и для планирования ресурсов предприятия.

При этом продукты физических лиц корпорация отключать не планируется. Ограничения объясняются 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза от 19 декабря 2023 года. Он ограничил поставку в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.