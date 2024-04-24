Ученые из разных стран подписала декларацию о наличии сознания у животных

Группа международных ученых подписала декларацию, в которой они признают наличие у значительной части животных сознания.

"Во-первых, существует сильная научная поддержка приписывания сознательного опыта другим млекопитающим и птицам <...>, когда существует реальная возможность сознательного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, влияющих на это животное", - говорится в декларации, которую опубликовал Нью-Йоркский университет.

Декларацию подписали ученые из многих стран, в том числе из США, Франции, Великобритании, Израиля и Норвегии. Среди ученых есть и российский нейробиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин.