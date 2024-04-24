В Крыму нашли неизвестное поселение бронзового века

Российские археологи с помощью магнитной съемки нашли на территории Караларского природного парка на Керченском полуострове в Крыму поселение позднего бронзового века, сообщает ТАСС.

© Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Оно состоит из двух кластеров полуземлянок и загонов для скота.

«Ученые Крымского федерального университета обнаружили поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье. <...> Cпециалисты проводят комплексные исследования с применением космических снимков, архивных аэрофотографий и целенаправленных раскопок. Для определения точного места раскопок ученые применяют магнитную съемку», — сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.

В античности Крым был очень многолюдным — его населяли кочевые народы Северного Причерноморья, греки и, в меньшей степени, римляне. На территории полуострова было множество городов и возникали крупные государства, например Боспорское царство. Тем не менее жизнь региона до появления греческих поселенцев (VII век до нашей эры) достаточно малоизвестна.

Теперь российские археологи с помощью магнитной съемки и обычных раскопок обнаружили поселение догреческих времен. Оно состоит из двух групп полуземлянок и загонов для скота.

Новое исследование показывает, что и на рубеже II-I тысячелетий до нашей эры (поздний бронзовый век) Крым был весьма густонаселен. В этот период, в отличие от античности, люди предпочитали селиться под защитой холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, поблизости от ручьев и водотоков.

Археологи планируют продолжить работы. В дальнейшем они будут искать в образцах почвы с территории поселения следы земледелия, скотоводства и ремесел.