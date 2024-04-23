В ЕС начали расследование против TikTok

Еврокомиссия начала расследование в отношении ByteDance, материнской компании TikTok, по подозрению в нарушении закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает портал Tech Crunch.

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Запущенный в апреле текущего года во Франции и Испании TikTok Lite позволяет пользователям зарабатывать баллы за просмотр видео, лайки и другие действия. Эти баллы можно обменять на сертификаты Amazon или цифровую валюту TikTok, которую можно использовать для подарков стримерам. Однако Еврокомиссия выразила опасения, что такой механизм может негативно повлиять на психическое здоровье несовершеннолетних.

Комиссия планирует временно запретить доступ к приложению TikTok Lite в ЕС во время расследования, но дала компании время до 24 апреля 2024 года, чтобы оспорить это ограничение.

Отмечается, что перед началом расследования Еврокомиссия запросила у ByteDance отчет о потенциальных рисках своего сервиса в течение 24 часов, но компания не ответила.

В случае нарушения закона DSA ByteDance может быть оштрафована на сумму до 1% от мирового оборота за год, а за конкретные нарушения закона — еще на 5% от годового оборота.