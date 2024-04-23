Летные испытания ракет семейства «Ангара» потребуют еще шести пусков

Летные испытания семейства российских ракет-носителей «Ангара» потребуют дополнительных запусков ракет легкой и тяжелой модификаций. Об этом со ссылкой на гендиректора Центра имени Хруничева Алексея Варочко сообщает РИА Новости.

По словам Варочко, программа летных испытаний предполагает три старта легкой версии ракеты «Ангара-1.2» и три — тяжелой версии «Ангара-А5».

«В рамках ОКР [опытно-конструкторских работ] «Амур» на первом этапе запланирован один пуск ракеты «Ангара-А5», — сказал он.

«Амур» — это комплекс для ракет «Ангара» на космодроме Восточный.

Варочко пояснил, что количество пусков ракет «Ангара» в целом будет определяться потребностями государственных или коммерческих заказчиков.

11 апреля тяжелая ракета «Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки. Она вывела на орбиту спутник «Гагаринец».