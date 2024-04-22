В Узбекистане могут запустить рейтинг вузов по качеству подготовки в сфере ИИ

Высшие учебные заведения Узбекистана могут принять участие в рейтинге вузов по ИИ, рассказал в рамках международной промышленной выставки «Иннопром.

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Центральная Азия» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, Альянс в сфере ИИ стремится увеличить число выпускников вузов в сфере ИИ и повысить необходимый для российской экономики уровень подготовки кадров.

«В первую очередь мы создали рейтинг вузов по качеству образования в сфере искусственного интеллекта для людей, активно работающих в сфере Al. Потому что образование — это самое главное, что необходимо для развития любой современной технологии», — отметил Ведяхин.

Также Ведяхин пригласил Узбекистан вступить в рейтинг вузов по AI.

«Это не просто соревнование. Это возможность посмотреть на себя со стороны и стать еще лучше, чтобы выпускать классных специалистов, которые будут востребованы как в Узбекистане, так и за его пределами», — сказал он.

Ведяхин добавил, что рейтинг вузов поможет абитуриентам, бизнесу и государству получать объективную информацию.

По оценкам Сбера, к 2030 году не менее 100 университетов смогут ежегодно выпускать тысячи специалистов по AI, которые смогут удовлетворить растущую кадровую потребность в этой сфере.