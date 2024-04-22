Найдена вилла первого римского императора

Исследователи из Токийского университета при проведении раскопок на юге Италии обнаружили здание возрастом почти 2000 лет. Обследование сооружения привело их к выводу о том, что именно здесь могла располагаться роскошная вилла первого римского императора Августа (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.).

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Как сообщает Arkeonews, раскопки руин Соммы Везувианы на северной стороне Везувия в регионе Кампания стартовали еще в 2002 году. Их проводит команда археологов под руководством Марико Мурамацу. После 20 лет работ японские исследователи раскопали часть древнего склада. Внутри были найдены десятки керамических амфор, выстроенных в ряд. Также обнаружены остатки печи, которая использовалась для обогрева бани.

Исследование затрудняет то, что комплекс зданий сильно пострадал во время извержения Везувия. Стены сохранились лишь частично, они обрушились во время стихийного бедствия. Это подтвердили и данные радиоуглеродного датирования. Анализ угля из печи показал, что она относится к первому веку нашей эры, а извержение Везувия произошло в 79 году. Обследование печи также показало, что она больше не использовалась.

Находки в здании и его архитектура позволили предположить, что это могла быть вилла императора. Ведь в комплексе имелась, например, собственная баня, которая могла быть установлена только в резиденции очень влиятельного политического деятеля.

Кроме того, оказалось, что баня использовалась в период до смерти Августа, после чего была закрыта. На ее месте было построено новое сооружение, напоминающее крупный храм. Также был проведен химический анализ вулканической пемзы, покрывающей руины. Он доказал, что вилла была разрушена в результате извержения Везувия в 79 году.

Она стояла на северном склоне горы, а знаменитые Помпеи находились на южном склоне Везувия. Как известно, этот город погиб в результате извержения. Из древних письменных источников известно, что император Август скончался на своей вилле к северо-востоку от Везувия, но ее точное местонахождение до сих пор оставалось загадкой.