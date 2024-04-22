Samsung анонсировала Galaxy C55 5G

Samsung без особой огласки добавила на свой китайский сайт страницу с новым смартфоном Galaxy C55 5G.

© Samsung

Внешне новинка напоминает модель Galaxy A54 5G: такой же дизайн с задней панелью из экокожи в двух цветовых вариантах – ярко-оранжевом и черном. Размеры корпуса составляют 164 × 77 × 7.8 мм, а вес – около 180 г.

Galaxy C55 5G оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.

На тыльной панели расположена тройная камера: главный 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и макромодуль на 2 Мп.

© Samsung

Селфи-камера с разрешением 50 Мп размещена в O-образном вырезе на экране.

В качестве основы используется восьмиядерный процессор среднего класса Snapdragon 7 Gen 1. Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также с 256 ГБ встроенной памяти.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 45 Вт. Из коробки на девайсе установлена One UI 6.1 на базе Android 14.

© Samsung

Официальная цена Galaxy C55 5G пока не объявлена. По слухам, версия с 8 ГБ ОЗУ обойдется в $275, а вариант на 12 ГБ будет стоить $320.