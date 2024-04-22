Samsung анонсировала Galaxy C55 5G

Совершенно секретно: Samsung без лишнего шума анонсировала Galaxy C55 5G, не назвав даже цену смартфона
Samsung без особой огласки добавила на свой китайский сайт страницу с новым смартфоном Galaxy C55 5G.
Внешне новинка напоминает модель Galaxy A54 5G: такой же дизайн с задней панелью из экокожи в двух цветовых вариантах – ярко-оранжевом и черном. Размеры корпуса составляют 164 × 77 × 7.8 мм, а вес – около 180 г.
Galaxy C55 5G оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.
На тыльной панели расположена тройная камера: главный 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и макромодуль на 2 Мп.
Селфи-камера с разрешением 50 Мп размещена в O-образном вырезе на экране.
В качестве основы используется восьмиядерный процессор среднего класса Snapdragon 7 Gen 1. Смартфон будет доступен в двух конфигурациях: с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также с 256 ГБ встроенной памяти.
Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 45 Вт. Из коробки на девайсе установлена One UI 6.1 на базе Android 14.
Официальная цена Galaxy C55 5G пока не объявлена. По слухам, версия с 8 ГБ ОЗУ обойдется в $275, а вариант на 12 ГБ будет стоить $320.