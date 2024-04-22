В Huawei Pura 70 Ultra нашли функцию отправки фото через спутники

Huawei продолжает внедрять инновации, даже несмотря на жесткие санкции.

© Ferra.ru

Еще в сентябре 2022 года, опередив Apple на несколько часов, компания впервые представила возможность спутниковой связи на смартфонах Mate 50 и Mate 50 Pro. Устройства поддерживали короткие текстовые сообщения и навигацию через спутниковую сеть BeiDou.

Инновации продолжились в Mate 60 Pro, вышедшем в прошлом году – девайс позволял совершать спутниковые звонки. При этом из-за ограничений США Huawei вынуждена использовать в Mate 60 процессор Kirin 9000 на 7 нм, который отстает на два поколения от передовых чипов.

Недавно Huawei анонсировал первую флагманскую серию 2024 года – Pura 70 (бывшая P-серия). Huawei Central сообщает, что в премиальном Pura 70 Ultra к уже имеющимся возможностям добавлены новые спутниковые функции для работы с изображениями.

© PhoneArena

Это уникальная особенность, недоступная в других смартфонах, даже iPhone.

Теперь Pura 70 Ultra позволяет отправлять фотографии через спутник в зонах без сотовой связи. Для этого потребуется, чтобы на смартфонах отправителя и получателя было установлено приложение Changlian. Без него получатель увидит только текстовое сообщение.

Пропускная способность канала ограничена, поэтому изображения сильно сжимаются, что может приводить к искажениям и размытию. Но сам факт наличия функции дорогого стоит!