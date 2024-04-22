Исследователи назвали предпочтения россиян при выборе смартфонов

Большинство россиян (74%) покупают смартфоны на базе операционной системе Android, и лишь 18% жителей страны останавливают свой выбор на iOS. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co, изучившие предпочтения россиян при выборе смартфонов.

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Согласно проведенному исследованию, остальные 4% респондентов предпочитают Windows Phone и другие операционные системы, оставшиеся 4% опрошенных пользуются кнопочными телефонами.

Кроме того, аналитики выяснили, что почти половина респондентов меняют устройства реже чем раз в 5 лет. На покупку нового смартфона 40% готовы потратить не более 20 тыс. рублей.

По данным аналитиков, 48% россиян решаются на покупку нового гаджета из-за неподходящих технических характеристик старого телефона: маленькой памяти, несовременной камеры или слабого аккумулятора.

Еще 35% россиян приобретают новый телефон, если старый смартфон сломался и не подлежит ремонту. Лишь 17% приобретают новый гаджет, когда прежний теряет актуальность или по другим причинам.

Важным фактором при выборе нового устройства для 37% россиян оказался объем памяти, при этом лишь для 16% опрошенных значение имеет бренд.

Около 12% россиян сообщили, что обращают внимание на характеристики процессора, а 8% фокусируются на операционной системе девайса. Менее популярными параметрами оказались качество камеры и размер устройства — на эти характеристики обращают внимание по 7% опрошенных.

Внешний вид гаджета, его совместимость с другими устройствами и возможность поддержки определенных приложений оценивают при покупке лишь 13% опрошенных.

Брендами-лидерами по продажам смартфонов в категории мобильных телефонов в «Мегамаркете» назвали Apple, Xiaomi и Samsung.

Также выяснилось, что смартфоны чаще покупают именно мужчины — они совершают более 55% покупок.