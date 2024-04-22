Состоялся показ последних тизеров новой Mazda6

Дебют седана с электрической силовой установкой состоится в рамках Пекинского автосалона 25 апреля 2024 года.

Новый седан - электрический аналог Mazda6 - может получить имя Mazda EZ-6. Такое торговое наименование совместно с Mazda EZ-60 зарегистрировала компания в КНР.

Новинка разработана совместно с Changan на платформе китайского партнёра EPA, за дизайн, суди по обводам, показанным на тизере, отвечала Mazda.

Других подробностей о машине пока нет. На автосалоне в Пекине на премьере электрического аналога Mazda6 выступит Маори Кацухиро, который огласит стратегию развития "Мазды" на китайском рынке.