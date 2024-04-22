На Восточном может появиться инфраструктура для стартов возвращаемой "Короны"

Инфраструктура для перспективной возвращаемой ракеты-носителя "Корона" может появиться на космодроме Восточный.

Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Думаю, что в будущем, возможно, мы "приземлим" туда (на Восточный - прим. ТАСС) и "Корону" - это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева", - сказал Борисов.

В феврале 2023 года гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что предприятие приступит к научно-исследовательским работам по созданию возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона" в этом году. По его словам, ракета будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз.

"Корона" сможет не только выводить грузы, но и возвращать их на Землю, а также использоваться для дозаправки и ремонта объектов на орбите. Для пусков и посадки предполагается использовать упрощенную стартово-посадочную площадку и безлюдную систему заправки. Стартовая масса ракеты будет составлять около 300 тонн, масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки - до 6 тонн в случае пуска с территории РФ.