Премьер Таиланда заявил о невозможности АТР достичь ЦУР до 2062 года

БАНГКОК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) при нынешних темпах не сможет достичь целей устойчивого развития (ЦУР) до 2062 года. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин на открытии 80-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая проходит в конференц-центре ООН в Бангкоке.

"До 2030 года остается всего шесть лет. Для достижения процветающего будущего для всех необходимы глобальные обязательства и действия. Азиатско-Тихоокеанский регион - яркий и динамичный, но при нынешних темпах наш регион не достигнет ЦУР до 2062 года. Будущее призывает нас найти инновационные пути для достижения устойчивого развития. Нам нужны преобразующие изменения, необходимо, чтобы цифровые инновации стали для всех нас жизненно важным инструментом для достижения этих изменений", - сказал он.

Тхависин представил предложения Таиланда для реализации потенциала цифровых инноваций. "Сначала нам нужно расширить возможности людей и сообществ посредством цифровой трансформации. Мы должны обеспечить, чтобы цифровые инновации были ориентированы на людей и инклюзивны. Мое правительство недавно выступило с инициативой Ignite Thailand, которая фокусируется на таких ключевых областях, как цифровая экономика, финансовые, оздоровительные и медицинские технологии. Успех в этих областях будет в основном зависеть от цифровых инноваций. Ignite Thailand также придает большое значение повышению цифровой грамотности и вовлечению социально уязвимых групп. Цель инициативы - расширить возможности людей и сообществ и достичь устойчивой цели", - добавил он.

Сессия ЭСКАТО в этом году посвящена теме "Использование цифровых инноваций для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Российская ассоциация содействия ООН во вторник проведет презентацию "Российские регионы и бизнес: пути сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области использования цифровых инноваций для устойчивого развития".

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение отведенного времени.