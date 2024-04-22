В США разрешили насильственную разблокировку смартфонов подозреваемых

Федеральный апелляционный суд разрешил полиции требовать разблокировки смартфона подозреваемого. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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Решение суда стало ответом на жалобу адвоката подсудимого Джереми Трэвиса Пейна, который был задержан за распространение наркотиков. В ходе задержания и после обнаружения в машине подозреваемого запрещенных веществ полицейский насильно приложил палец Пейна к его смартфону, чтобы снять разблокировку. По мнению Пейна, офицер нарушил его права, однако суд постановил, что полицейский поступил законно.

Представитель Джереми Пейна утверждал, что действие полиции нарушает Пятую поправку к Конституции США, согласно которой подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя. Однако в суде решили, что Конституция не касается этого случая. Эксперты заявили, что насильная разблокировка так же законна, как и снятие отпечатков пальцев, забор крови или задержание подозреваемого.

«Когда офицер использовал большой палец подозреваемого, чтобы разблокировать его телефон — что он мог бы сделать, даже если бы Пейн был без сознания, — он не вторгался в содержимое разума Пейна», — подчеркнули в суде.

По словам журналистов ArsTechnica, решение федерального апелляционного суда имеет важное значение, так как в будущем на него будут ссылаться американские полицейские и другие суды.

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