Samsung бесплатно заменит сломанные из-за обновления экраны в Galaxy S21 и S22

Компания Samsung признала проблему с поломкой экранов в смартфонах Galaxy S21 и S22. Согласно информации, опубликованной порталом Sammobile, пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, будет предоставлена бесплатная замена экрана.

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Согласно источнику, владельцы смартфонов Samsung Galaxy S21 и S22 могут рассчитывать на негарантийную и бесплатную замену экрана, если на их устройствах без физического вмешательства появились горизонтальные зеленые полосы на дисплее. На данный момент подобная услуга доступна только для жителей Индии.

В середине апреля в сети начали появляться жалобы от владельцев старых флагманских смартфонов Samsung. Они отмечали, что на экранах их устройств появились зеленые горизонтальные полосы. Во всех случаях проблема возникала не из-за физических повреждений, а после обновления до One UI 6.1 или после продолжительной игры на смартфоне.

Пользователи, столкнувшиеся с данной проблемой, не смогли решить ее простым сбросом устройства до заводских настроек, что указывает на аппаратную поломку. Жалобы касались старых смартфонов Samsung, на которые уже не распространяется гарантия.

С чем именно связана эта проблема и смогут ли пользователи из других стран рассчитывать на бесплатную замену экрана, не уточняется.