Восстановленный смартфон: что это, стоит ли покупать, советы экспертов

Спрос на восстановленные смартфоны вырос в РФ в четыре раза. Такую статистику приводят «МегаФон» и Yota. Владельцы сдают в пункт приема свой старый телефон, получая за это деньги.

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Дальше у этого телефона меняют, к примеру, корпус и экран и продают гаджет снова по чуть сниженной цене — в среднем порядка 23 тысяч рублей. Как не ошибиться при покупке такого устройства и не дать себя обмануть — в материале NEWS.ru.

На какие гаджеты вырос спрос

С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое, если измерять в количестве купленных телефонов, и более чем в четыре раза — в денежном выражении. Аналитики провели сравнение с аналогичным периодом 2023 года. По данным операторов, рейтинг предпочтений россиян возглавили разные модели iPhone. Так, если по итогам прошлого года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале 2024-го самым популярным брендом оказался Apple. На него приходится каждая третья покупка всех восстановленных гаджетов. Чаще всего россияне приобретают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

Samsung занял второе место с долей 31,1%, наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. В тройку лидеров также вошел Xiaomi с долей 15,6%. В списке лидеров продаж данного бренда Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.

Какие модели восстанавливают, как это происходит

Как рассказал NEWS.ru представитель одного из сервисных центров, специализирующихся на ремонте мобильной техники, Артем Новицкий, салоны связи с удовольствием скупают недавние новинки рынка. Преимущественно речь идет о флагманских моделях.

«Зачастую продавцы мобильных телефонов предоставляют своим покупателям опцию trade in. Например, при покупке нового устройства клиент имеет возможность сдать старый смартфон. При этом гаджет заранее оценят», — рассказал Новицкий.

После этого, говорит собеседник NEWS.ru, принятые по схеме trade in устройства имеют все шансы вновь оказаться на прилавках.

По словам Артема Новицкого, обычно продавцы заявляют, что выкупленные у частных лиц устройства проходят полноценный предпродажный сервис. Гаджеты тестируют по различным параметрам. Стандартный тест смартфона при возврате включает диагностику работы батареи, держит ли она заряд, а также проверку работы кнопок и камер. Кроме того, оценивается качество звука, отклик экрана и то, подключается ли телефон к сетям Wi-Fi и 3G/4G.

Некоторые продавцы подобных девайсов также обновляют смартфон или планшет до последней версии операционной системы, которая на нем работает. При необходимости отдельные компоненты меняются. Впрочем, предупреждает Новицкий, так происходит не во всех случаях.

Когда лучше покупать восстановленный смартфон

Эксперт в сфере IT-безопасности Арсений Измайлов рассказал NEWS.ru, что наиболее благоприятное время для приобретения восстановленных телефонов — ближайшие два-три месяца после выхода новой модели. За это время люди обычно успевают сдать свой старый девайс. Как правило, говорит Измайлов, после выпуска новой версии iPhone рынок заполоняют сотни тысяч всех предыдущих моделей смартфонов Apple и даже Android.

Еще один удачный период для покупки — январь. Смартфоны часто дарят на новогодние праздники. Однако, говорит Измайлов, многие пользователи возвращают подаренные гаджеты в магазины, а последние выставляют их на повторную продажу. Таким образом, появляется шанс приобрести практически новый аппарат с внушительной скидкой.

«Одна из весомых причин роста рынка восстановленных устройств — компании в последнее время производят софт, который работает даже на более старых версиях гаджетов. Например, iOS 12 легко работает на iPhone 5S 10-летней давности. Таким образом, если есть желание получить большую часть новых функций или доступ к последним играм, необязательно приобретать последнюю флагманскую модель. Можно купить что-то в несколько раз дешевле», — указал Измайлов.

На что обратить внимание при покупке восстановленного смартфона

По словам специалиста, ключевая проблема любого восстановленного смартфона заключается в том, что потребитель никогда не узнает, по какой причине девайс возвратили продавцу. Именно поэтому при их покупке эксперты рекомендуют придерживаться нескольких важных правил.

Во-первых, советует Измайлов, следует отдавать предпочтение восстановленным смартфонам от производителя или крупного ретейлера. Обычно они добросовестно тестируют и ремонтируют гаджеты, некоторые даже могут дать собственную гарантию на устройство.

Во-вторых, если восстановленное устройство приобретается в салоне связи, не стоит игнорировать в договоре строчки, напечатанные мелким шрифтом.

«Бывают случаи, что смартфоны восстанавливаются не до конца, в них сохраняются отдельные недостатки. Например, при работе отдельных режимов камеры. Иногда такие недостатки отражаются в сопроводительных документах», — пояснил Измайлов NEWS.ru.

В-третьих, указывает Артем Новицкий, стоит учитывать возраст приобретаемого смартфона. Нетрудно догадаться, что чем старше модель устройства, тем больше изношены его компоненты.

В-четвертых, необходимо обращать внимание на цену.

«Слишком низкая цена восстановленного смартфона — серьезный повод задуматься над тем, что с ним не так. С большой долей вероятности у этого гаджета какая-то очень грустная история. Вполне возможно, что он неприятно удивит вас уже спустя несколько дней после покупки», — рассказал Новицкий.

Сколько можно сэкономить на покупке восстановленного смартфона

Эксперты утверждают, что ключевая причина популярности подобных гаджетов — более низкая для большинства покупателей цена. Так, в среднем популярную модель смартфона можно приобрести на 20–30% дешевле новой.

Как полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, интерес к рынку восстановленной техники продолжит расти. По его словам, стоимость восстановленных смартфонов ниже, хотя и незначительно: «При этом человек, мечтающий о топовой модели, вполне может ее себе позволить».

По данным Муртазина, на первом месте в сегменте подобных продаж — мобильные телефоны, на втором — ноутбуки и игровые приставки. Бывшая в употреблении крупная бытовая техника не пользуется особой популярностью в РФ: как утверждает специалист, россияне не любят приобретать подержанные телевизоры и стиральные машины.