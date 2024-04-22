Кость медведя с гравировкой признана образцом культуры неандертальцев

Кость древнего медведя с нанесенными на нее символами представляет собой доказательство когнитивных способностей неандертальцев. Найденный в 1950-х годах в Польше артефакт, датированный периодом между 115 и 130 тысячами лет назад, изучили ученые. Они пришли к выводу, что гравировка представляет собой числовые значения и является одним из самых ранних культурных предметов, связанных с неандертальцами.

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В древние времена гоминид нацарапал на медвежьей кости 17 строк. Исследователи отметили, что это не просто случайные отметины, которые могли быть оставлены при разделке, резке или случайным образом. Они имеют упорядоченность, а их расположение говорит о том, что автор сделал их намеренно и системно. Символы являются признаком развитых когнитивных и рефлексивных способностей древнего человека. Однако ученым не удалось расшифровать надписи.

Еще одно исследование выявило самые ранние свидетельства убийства медведей неандертальцами в Западной Европе. Исходя из анализа десятков костей, найденных в пещере во Франции, семь из них принадлежали пещерным медведям, а пять – бурым. На останках возрастом от 130 до 300 тысяч лет обнаружены следы, говорящие о разделке животного и снятия с него шкуры. Это доказывает, что люди охотились на них ради мяса и меха, пишет IFL Science.

В прошлом году ученые пришли к выводу, что древние люди охотились на пещерных медведей, чтобы добыть теплые шкуры. Ученые предположили, что неандертальцы могли охотиться на самых опасных хищников Европы – пещерных львов.