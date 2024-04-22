Представлен бюджетный смартфон Vivo Y200i с большой батареей

Китайская компания Vivo анонсировала бюджетный смартфон Vivo Y200i. Смартфон поступит в продажу 27 апреля по цене в 1599 юаней (около 21 000 рублей), а затем доберётся и до других стран.

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Vivo Y200i получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2408x1080 пикселей и частотой обновления дисплея 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 c 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти с большой батареей в 6000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки до 44 Вт.

Гаджет имеет двойную основную камеру: модуль на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила базовый модуль на 8 Мп. Среди других особенностей Vivo Y200i — поддержка разъёма 3,5 мм для наушников, связи 5G и защиты от влаги по стандарту IP64.