В России за год вырос спрос на ремонт смартфонов

Спрос на ремонт смартфонов в России по итогам апреля резко вырос — почти на треть год к году, пишет «Коммерсантъ». Причем китайские стали чинить чаще в два раза. Эксперты рынка полагают, что это связано с большим интересом к китайским моделям и повышением цены на некоторые смартфоны. За ремонтом обращаются именно в частные сервисные центры. Business FM поговорила с мастерами — есть ли проблемы с комплектующими и насколько подорожала починка. Говорит руководитель сервиса по ремонту цифровой техники «РемБот» Илья Ситников:

© BFM.RU

— Запчасти, комплектующие выросли на 15-20%, цену работы нам пришлось поднять сразу на 30%. В ремонте все просто — чего больше продают, то больше и ломается, того больше несут. Вышли какие-то новые бренды на рынок со странными названиями, плюс к тому же больше становится пользователей Huawei, Honor, Xiaomi и Redmi. Если мы говорим о совсем китайских, привезенных, условно, скажем, с AliExpress, то там может вообще дело ремонтом не закончиться, потому что достаточно сложно на них найти запчасти.

— А сколько дней занимает ремонт смартфонов?

— В целом пять-восемь, может, десять.

— А выросла цена на ремонт iPhone за последний год?

— Apple предпринимает все усилия для того, чтобы аппараты были непригодны к ремонту в неавторизованных сервисных центрах. Там разные виды защиты, их обойти сложно, поэтому некоторые вещи просто не ремонтируются, а некоторые вещи ремонтируются, но с применением специальных технических средств, и это удорожает на 10-15%, потому что они тоже стоят недешево.

Сегодня большинство запчастей поставляются из Китая. И в том числе оригинальные комплектующие. Они используются и для ремонта айфонов. Из-за дорогих запчастей мастер оставляет себе меньше 10% прибыли от всей суммы заказа, рассказал Business FM сотрудник сервисного центра timeApple Андрей Луканин:

— Сейчас запчасти поставляются из Китая, любые запчасти, то есть и оригинальные, и неоригинальные. Соответственно, цена на оригинальные чуть повыше, но это могут быть восстановленные оригинальное запчасти. Либо люди чаще ставят китайские запчасти, по большей части на iPhone.

— Сколько сегодня будет стоить ремонт iPhone в сервисном центре?

— Дисплей будет стоить в районе 55 тысяч, я думаю, это вместе с работой. Наша работа минимальная, от 13 Pro Max поменять дисплей, то есть чисто в карман положить, это где-то 4,5-5 тысяч. На Samsung очень плохие китайские запчасти, то есть покупать надо только оригинальные, а оригинальные, соответственно, мы только в Samsung найдем, а Samsung, скорее всего, по гарантии не сможет это менять.

За первые девять месяцев прошлого года частота обновления гаджетов сократилась на пять месяцев — до одного года и пяти месяцев, пишет РБК.

Эта тенденция прослеживается уже последние три года.