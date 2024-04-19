Ученые разработали новый метод извлечения информации из галактик

Ученые из Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAOC) и их международные коллеги разработали эффективный метод извлечения информации из галактических обзоров. Их исследование опубликовано в журнале Communications Physics.

© ferra.ru

Используя огромные обзоры смещения галактик, астрономы создают поля плотности галактик на разных этапах развития Вселенной. Эти поля несут важную информацию о скоплении галактик и играют важную роль в изучении природы темной энергии, темной материи и гравитации.

После нескольких лет работы над этой задачей ученые разработали новый метод извлечения информации из N-точечных функций на основе двухточечных функций. Этот метод основан на технологии реконструкции плотности и позволяет извлекать основную информацию из трехточечных и четырехточечных функций.

Это открывает новые возможности для использования высокоуровневой информации в галактических обзорах и имеет важное значение для космологических исследований, включая будущие обзоры галактик, такие как Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), Prime Focus Spectrograph (PFS) и China Space Station Telescope (CSST).