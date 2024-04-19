Эксперты назвали способ для защиты iPhone от мошенников

Чтобы не стать жертвами кибермошенников, пользователям "айфонов" стоит активировать функцию lockdown mode, посоветовал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Ранее стало известно, что хакеры пытались взломать "айфоны" пользователей 92 стран мира при помощи уведомления с просьбой подтвердить учетную запись.

"Мошенники находят все более новые способы взлома устройств. Такая схема, при которой не используют стандартные способы связи с жертвой, - звонок, сообщение, - может привести к значительным утечкам персональных данных жертвы. В связи с тем, что наша страна находится в числе тех, на чьей территории пытаются использовать данную схему, призываю граждан активировать функцию lockdown mode на своем айфоне", - сказал Шейкин.

В ответ на запрос сенатора главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов подтвердил, что подобные письма рассылаются не первый год.