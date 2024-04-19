В архивах «Хаббла» нашли более 1000 неучтенных астероидов

Повторный анализ 37 тысяч снимков космоса, сделанных телескопом «Хаббл» за 19 лет, позволил обнаружить сотни новых астероидов, которые сразу не попали в поле зрения из-за своих очень небольших размеров, сообщается на сайте телескопа.

© NASA, ESA, P. G. Martín (Autonomous University of Madrid), J. DePasquale (STScI). Acknowledgment: A. Filippenko (University of California, Berkeley)

Впечатляющий результат дал проект Hubble Asteroid Hunter, который запустили в 2019 году для астрономов-любителей. Им предложили пересмотреть снимки. В итоге 11 482 добровольца с помощью программы искусственного интеллекта различили следы 1701 астероида, которые незаметны из-за очень маленького размера. Некоторые из них в 40 млн раз более тусклые, чем самые неяркие звезды, которые может на снимках различать человеческий глаз.

«[Из числа обнаруженных] 1031 астероид не внесен в каталог. Около 400 из этих не внесенных в каталог астероидов имеют размер менее километра», — отмечается в сообщении.

Определить размеры удалось благодаря сложным расчетам. Сначала вычисляется расстояние — для этого учитывают положение «Хаббла» в момент съемки и кривизну обнаруженного следа. Затем расстояние сравнивают с яркостью, и удается понять габариты объекта.

Также установлено, что обнаруженные сейчас астероиды находятся, в большинстве своем, в поясе между орбитами Марса и Юпитера.

«Мы все глубже приближаемся к наблюдению популяции малых астероидов главного пояса. Мы были удивлены такому большому количеству объектов-кандидатов на наблюдение. Были предположения, что таких объектов масса, но теперь это подтверждено. Вся эта работа важна для понимания эволюционных моделей нашей Солнечной системы», — рассказывает один из ученых-кураторов проекта Пабло Гарсиа Мартин из Автономного университета Мадрида (Испания).

Поясняется, что новые объекты меняют представление о том, как формировался и развивался главный пояс астероидов. Такое множество мелких объектов размером до 2 км, с одной стороны, может быть остатками более крупных астероидов, которые столкнулись и раскололись, как разбитая керамика. Такой процесс измельчения занял бы миллиарды лет, но столкновения и последующий разлет обломков должны были происходить по определенным законам и оставить следы — все это ученые в будущем попытаются проверить и вычислить.

По другой версии, мелкие фрагменты такими и образовались при появлении Солнечной системы. Но пока нет теории, которая объяснила бы, почему в таком случае они не увеличились в размерах, притягивая пыль из околозвездного диска, из которого тогда же формировались планеты.

Следующим этапом проекта по «охоте на астероиды» станет исследование траекторий новых объектов. Это позволит охарактеризовать их орбиты и изучить свойства, такие как периоды вращения. Но поскольку большая часть следов астероидов была снята «Хабблом» много лет назад, и на данном этапе специально найти их и отследить орбиты по новым снимкам невозможно.

Более того, новый подход, оказавшийся таким успешным, могут теперь применить и к поиску других небесных тел на архивных изображениях.