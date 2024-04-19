MediaTek выпустила недорогой процессор Dimensity 6300 с быстрым GPU

MediaTek анонсировала новый процессор из серии Dimensity 6000 – Dimensity 6300. данная SoC пришла на смену прошлогоднего Dimensity 6100+ с разогнанным основным процессорным кластером Cortex-A76, который теперь работает на частоте 2,4 ГГц вместо 2,2 ГГц.

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Особенности

Dimensity 6300 произведён по 6-нм техпроцессу TSMC и включает два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц, шесть энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и графический процессор Mali-G57 MC2. По сравнению с Dimensity 6100+, Dimensity 6300 быстрее на 10%. А его графический процессор новинки более чем на 50% быстрее.

Кроме того, новая SoC также поддерживает технологию MediaTek UltraSave 3.0+ для энергосбережения и включает в себя встроенный модем 5G (3,3 ГБит/с), совместимый со стандартом 3GPP Release 16. Как и предшественник, Dimensity 6300 поддерживает оперативную память LPDDR4x и внутреннее хранилище UFS 2.2. Также есть поддержка дисплеев с разрешением до 1080×2520 пикселей и частотой обновления, основных камер с разрешением до 108 Мп (две по 16 М), двух SIM-карт, двухдиапазонного Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.2.

Сроки выхода

Первым смартфоном на базе Dimensity 6300 станет Realme C65 5G, выход которого ожидается уже в нынешнем месяце.