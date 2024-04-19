Роскосмос опубликовал фото пострадавшего от паводков Орска

Космический аппарат дистанционного зондирования "Ресурс-П" №4 передал новое спутниковое изображение пострадавшего от паводков Орска.

Фотография опубликована в Telegram-канале Роскосмоса.

"Продолжаются летные испытания космического аппарата "Ресурс-П" №4, успешно запущенного 31 марта с космодрома Байконур. Космический аппарат "Ресурс-П" №4 задействован в космическом мониторинге территорий Российской Федерации подверженных паводкам и наводнениям", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что прибор "Геотон-Л1", обладающий пространственным разрешением 70 см на пиксель, позволяет отслеживать подтопленные территории и оценить уровень последствий, что поможет эффективнее планировать восстановительные мероприятия.

В Орске продолжается работа по восстановлению водоснабжения после нарушения работы на Кумакском водозаборе. Там восстановили подачу электроэнергии. Глава региона сообщил, что специалисты водоканала меняют насосы там, где к скважинам есть доступ. Организован подвоз воды горожанам, адресно ее тоже доставляют. Запас воды есть, заверил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.