Врач рассказала об опасном влиянии наушников на мозг

Шумоподавляющие наушники могут нарушать функции мозга и вызывать звон в ушах, предупредила эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

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Также опасность представляют внутриканальные наушники, они часто становятся причиной полной потери слуха, объяснила врач.

«Длительное ношение шумоподавляющих наушников или беруш способно развить распространенное заболевание, при котором создается иллюзия шума в ушах. Мозг перестает получать достоверную информацию о звуках из окружающей среды, и это влияет на его способность правильно «слушать». <...> Особенно вредны внутриканальные. Они частично ответственны за то, что у людей чаще возникают проблемы со слухом, вплоть до его потери», — уточнила эндокринолог.

Павлова указала, что не последнюю роль играют громкость и длительность прослушивания музыки. Она отметила, что люди, которые не расстаются с наушниками ни дома, ни на работе неизбежно получат проблемы со слухом.

Ранее профессор Эмер Шуберт провел исследование и выяснил, что грустная музыка приносит удовольствие и помогает справиться с негативными эмоциями. Участники эксперимента выбирали свои любимые минорные композиции и затем убирали из них грустные элементы. Большинство опрошенных, а именно 82%, отметили, что отсутствие печальной составляющей уменьшило их удовольствие от музыки.

Шуберт объяснил полученные результаты тем, что грусть в музыке не вызывает таких же негативных эмоций, как в повседневной жизни. В случае с музыкальными произведениями грусть воспринимается положительно. Музыка позволяет пережить сильные эмоции в безопасной обстановке, что помогает облегчить их.